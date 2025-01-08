МИД РФ: договор Азербайджана и Армении должен обеспечить долгосрочный мир

Москва приветствует прогресс в переговорах Азербайджана и Армении и выступает за то, чтобы стороны выработали мирный договор, который приведет к долгосрочному миру между Баку и Ереваном, поделился Галузин.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин рассказал о том, что Россия заинтересована в стабильности на Южном Кавказе и выступает за долгосрочный мир. Об этом он сообщил в интервью "Известиям".

"Прежде всего мы приветствуем прогресс, которого достигли Азербайджан и Армения на пути к заключению мирного договора и нормализации двусторонних отношений"

– Михаил Галузин

Он указал на важную роль главы российского государства Владимира Путина в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

"Именно он внес, не побоюсь этого слова, уникальный вклад в запуск процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. В первую очередь это было сделано в ноябре 2020 года, когда был оформлен трехсторонний документ — заявление лидеров России, Азербайджана и Армении"

– Михаил Галузин

Замглавы МИД России подчеркнул, что Москва выступает за долгосрочный мир между Баку и Ереваном, этому должен способствовать мирный договор, над которым продолжается работа.

"Мы выступаем за то, чтобы армянская и азербайджанская стороны – а Армения и Азербайджан – это страны, с которыми нас связывают союзнические отношения – выработали такой мирный договор, который открывал бы путь и означал бы устойчивое долгосрочное урегулирование отношений, а не закладывал бы «мину» для будущих поколений"

– Михаил Галузин

Российская сторона заинтересована в том, чтобы стороны заключили мир, но решение должно быть выверенное. В Москве хотят, чтобы мир на Южном Кавказе был долгосрочным и устойчивым, на Западе же хотят максимально быстрого подписания документа, подталкивают к этому стороны.

"Естественно, мы всегда готовы способствовать движению вперед и мы против того, чтобы заключались какие-то скороспелые документы, как на том настаивает Запад... Такие поспешные, непродуманные и не до конца выверенные решения могут привести не к долгосрочному устойчивому миру, а наоборот, заложить какие-то зерна конфронтации на будущее, что, конечно же, мы считаем крайне нежелательным ни для Армении с Азербайджаном, ни для Южного Кавказа, ни для России"

– Михаил Галузин

Он выразил сожаление в связи с тем, что на паузу поставлена работа трехсторонней группы, и призвал армянскую сторону вернуться к работе.

"К сожалению, работа трехсторонней группы во главе с заместителями председателей правительств России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных коммуникаций и возобновлению экономических связей сейчас прервана и заморожена, если так можно выразиться. Конечно же, мы призываем стороны и прежде всего наших армянских друзей вернуться к работе в рамках этой группы"

– Михаил Галузин

Москвы готова всячески содействовать в этом вопросе, если это потребуется и Баку и Ереван того пожелают, заверил замглавы МИД России.