Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Армянское правительство привержено продвижению мирной повестки с Азербайджаном. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.
Выступая 30 января на совместном брифинге с грузинским премьером, он акцентировал внимание на том, что республика продолжит прикладывать усилия в этом направлении.
Пашинян также поведал, что Ереван сделал предложения Баку по заключению договора о мире.
"Армения представила весьма конкретные предложения и решения по всем вопросам, которые беспокоят стороны, и ждет конструктивного ответа Азербайджана. Я подтверждаю, что правительство Армении привержено продвижению повестки мира и продолжит прилагать активные усилия в этом направлении"
– глава правительства РА
Кроме того, он сообщил, что в ходе сегодняшней встречи рассказал Ираклию Кобахидзе о прогрессе, достигнутом в вопросе делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.