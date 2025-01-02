Вестник Кавказа

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армения продолжит прикладывать усилия для достижения мирного соглашения с Азербайджана, сообщил Никол Пашинян. Он подчеркнул, что власти республики нацелены на это.

Армянское правительство привержено продвижению мирной повестки с Азербайджаном. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Выступая 30 января на совместном брифинге с грузинским премьером, он акцентировал внимание на том, что республика продолжит прикладывать усилия в этом направлении.

Пашинян также поведал, что Ереван сделал предложения Баку по заключению договора о мире.

"Армения представила весьма конкретные предложения и решения по всем вопросам, которые беспокоят стороны, и ждет конструктивного ответа Азербайджана. Я подтверждаю, что правительство Армении привержено продвижению повестки мира и продолжит прилагать активные усилия в этом направлении"

– глава правительства РА

Кроме того, он сообщил, что в ходе сегодняшней встречи рассказал Ираклию Кобахидзе о прогрессе, достигнутом в вопросе делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Глава МИД Грузии приедет завтра в Армению

Глава МИД Грузии приедет завтра в Армению

Глава МИД Грузии приедет в Ереван

Глава МИД Грузии приедет в Ереван

Премьер Грузии предложил трехстороннее сотрудничество Азербайджану и Армении

Премьер Грузии предложил трехстороннее сотрудничество Азербайджану и Армении

СМИ назвали причину пожара на складе с пиротехникой на КПП Баграташен

СМИ назвали причину пожара на складе с пиротехникой на КПП Баграташен

На границе Армении и Грузии загорелся склад с пиротехникой

На границе Армении и Грузии загорелся склад с пиротехникой

Где отдыхают армяне? Куда они летали в прошлом году?

Где отдыхают армяне? Куда они летали в прошлом году?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы