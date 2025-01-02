Вестник Кавказа

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии. Стороны обсудили экономическое сотрудничество и стратегическое партнерство.

Сегодня премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Кобахидзе встретились в Ереване, после чего состоялся совместный брифинг.

Пашинян отметил, что стороны взаимно и безоговорочно уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Страны стали стратегическими партнерами в январе 2024 года, и стремятся не только не навредить интересам друг друга, но и поспособствовать их продвижению, добавил грузинский премьер.

Было отмечено, что важным аспектом отношений Еревана и Тбилиси является экономика. Премьеры двух стран обсудили сотрудничество Еревана и Тбилиси в разных сферах, была отмечена важность расширения торгово-экономических связей. Также обсуждалась повестка дня Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Армения заинтересована в разблокировке всех коммуникаций и инфраструктур в регионе, заявил Пашинян. Также он сообщил, что Армения готова присоединиться к проекту по прокладке электрокабеля по дну Черного моря. Подводный кабель Black Sea Energy станет энергомостом между Южным Кавказом и Европой.

Пашинян получил от грузинского коллеги приглашение посетить Грузию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1240 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Глава МИД Грузии приедет завтра в Армению

Глава МИД Грузии приедет завтра в Армению

Глава МИД Грузии приедет в Ереван

Глава МИД Грузии приедет в Ереван

Премьер Грузии предложил трехстороннее сотрудничество Азербайджану и Армении

Премьер Грузии предложил трехстороннее сотрудничество Азербайджану и Армении

СМИ назвали причину пожара на складе с пиротехникой на КПП Баграташен

СМИ назвали причину пожара на складе с пиротехникой на КПП Баграташен

На границе Армении и Грузии загорелся склад с пиротехникой

На границе Армении и Грузии загорелся склад с пиротехникой

Где отдыхают армяне? Куда они летали в прошлом году?

Где отдыхают армяне? Куда они летали в прошлом году?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы