Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

В Ереване состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии. Стороны обсудили экономическое сотрудничество и стратегическое партнерство.

Сегодня премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Кобахидзе встретились в Ереване, после чего состоялся совместный брифинг.

Пашинян отметил, что стороны взаимно и безоговорочно уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Страны стали стратегическими партнерами в январе 2024 года, и стремятся не только не навредить интересам друг друга, но и поспособствовать их продвижению, добавил грузинский премьер.

Было отмечено, что важным аспектом отношений Еревана и Тбилиси является экономика. Премьеры двух стран обсудили сотрудничество Еревана и Тбилиси в разных сферах, была отмечена важность расширения торгово-экономических связей. Также обсуждалась повестка дня Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Армения заинтересована в разблокировке всех коммуникаций и инфраструктур в регионе, заявил Пашинян. Также он сообщил, что Армения готова присоединиться к проекту по прокладке электрокабеля по дну Черного моря. Подводный кабель Black Sea Energy станет энергомостом между Южным Кавказом и Европой.

Пашинян получил от грузинского коллеги приглашение посетить Грузию.