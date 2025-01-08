Вестник Кавказа

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня глава МИД Грузии находится с официальным визитом в Ереване. В ходе его она выразила готовность Тбилиси облегчить процесс установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Грузия готова оказать помощь в процессе установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также укреплении стабильности на Южном Кавказе, заявила глава грузинского внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили. Сейчас она находится в Ереване с официальным визитом.

"Хочу отметить, что Грузия хочет быть реальным фасилитатором для укрепления мира и стабильности в регионе. И, однозначно, мы выразим готовность облегчить мирный процесс, который идет между нашими соседними странами"

- Мака Бочоришвили

До этого глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе предложил трехстороннее сотрудничество на Южном Кавказе в ходе его недавнего визита в Баку. С его слов, за счет этого страны региона смогут справиться со всеми проблемами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1505 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президент Азербайджана сообщил об успешном развитии отношений с Грузией

Президент Азербайджана сообщил об успешном развитии отношений с Грузией

Премьер Грузии предложил трехстороннее сотрудничество Азербайджану и Армении

Премьер Грузии предложил трехстороннее сотрудничество Азербайджану и Армении

Кобахидзе прибыл в Азербайджан

Кобахидзе прибыл в Азербайджан

Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили сотрудничество и вопросы безопасности

Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили сотрудничество и вопросы безопасности

Новое здание посольства в Баку построит Грузия

Новое здание посольства в Баку построит Грузия

Грузия и Азербайджан договорятся по экономике

Грузия и Азербайджан договорятся по экономике

Глава МИД Грузии впервые отправится в Азербайджан

Глава МИД Грузии впервые отправится в Азербайджан

Грузию и Абхазию объединила общая трагедия: нелепая гибель в огне пятерых детей

Грузию и Абхазию объединила общая трагедия: нелепая гибель в огне пятерых детей

Глава МИД Грузии совершит первый визит в Азербайджан

Глава МИД Грузии совершит первый визит в Азербайджан

Ильхам Алиев подвел итоги 2024 и обозначил перспективы на 2025 год во внешней политике

Ильхам Алиев подвел итоги 2024 и обозначил перспективы на 2025 год во внешней политике

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы