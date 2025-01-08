Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Сегодня глава МИД Грузии находится с официальным визитом в Ереване. В ходе его она выразила готовность Тбилиси облегчить процесс установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Грузия готова оказать помощь в процессе установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также укреплении стабильности на Южном Кавказе, заявила глава грузинского внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили. Сейчас она находится в Ереване с официальным визитом.

"Хочу отметить, что Грузия хочет быть реальным фасилитатором для укрепления мира и стабильности в регионе. И, однозначно, мы выразим готовность облегчить мирный процесс, который идет между нашими соседними странами"

- Мака Бочоришвили

До этого глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе предложил трехстороннее сотрудничество на Южном Кавказе в ходе его недавнего визита в Баку. С его слов, за счет этого страны региона смогут справиться со всеми проблемами.