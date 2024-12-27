Премьер Грузии предложил трехстороннее сотрудничество Азербайджану и Армении

Кобахидзе считает необходимым развитие взаимодействия между всеми тремя региональными странами. Он уверен, что так им удастся справиться со всеми трудностями.

Премьер-министр Грузии во время своей поездки в Баку выступил с инициативой трехстороннего сотрудничества на Южном Кавказе. Об этом информирует пресс-служба грузинского правительства.

Выступая на заседании азербайджано-грузинской межправкомиссии по сотрудничеству в экономике, Ираклий Кобахидзе заметил, что вместе с Арменией они могли бы развивать взаимодействие в различных сферах.

"Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение всех трех стран Южного Кавказа в различные сферы"

– Ираклий Кобахидзе

Он выразил уверенность в том, что вместе страны региона смогут справиться со всеми трудностями.

"Но при этом будем использовать существующие возможности для еще более эффективного сотрудничества. Мы искренне заинтересованы в реализации конкретных практических шагов и продвижении сотрудничества в регионе"

– глава грузинского правительства