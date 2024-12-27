Премьер Грузии предложил трехстороннее сотрудничество Азербайджану и Армении

Премьер-министр Грузии во время своей поездки в Баку выступил с инициативой трехстороннего сотрудничества на Южном Кавказе. Об этом информирует пресс-служба грузинского правительства.
Выступая на заседании азербайджано-грузинской межправкомиссии по сотрудничеству в экономике, Ираклий Кобахидзе заметил, что вместе с Арменией они могли бы развивать взаимодействие в различных сферах.
"Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение всех трех стран Южного Кавказа в различные сферы"
– Ираклий Кобахидзе
Он выразил уверенность в том, что вместе страны региона смогут справиться со всеми трудностями.
"Но при этом будем использовать существующие возможности для еще более эффективного сотрудничества. Мы искренне заинтересованы в реализации конкретных практических шагов и продвижении сотрудничества в регионе"
– глава грузинского правительства