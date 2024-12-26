Кобахидзе прибыл в Азербайджан

Премьер Грузии прилетел в Баку. Он примет участие в заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Самолет с главой правительства Грузии на борту приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев. В честь гостя был выстроен почетный караул и установлены флаги двух стран.

Отмечается, что Кобахидзе в аэропорту встречали заместитель азербайджанского премьера Самир Шарифов и другие официальные лица.

Стоит добавить, что Кобахидзе примет участие в 10-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.