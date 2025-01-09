Грузия и Азербайджан договорятся по экономике

Премьер-министр Грузии завтра приедет в Азербайджан. В рамках визита Ираклий Кобахидзе примет участие в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, рассказали в грузинском правительстве.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в пятницу прибудет с визитом в Азербайджан, рассказали в пресс-службе Кабмина.

В его программу входит заседание азербайджано-грузинской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Оно пройдет под руководством премьеров Азербайджана Али Асадова и Грузии Ираклия Кобахидзе. Участниками заседания станут члены правительств обеих стран.

Кроме того, как сообщили в правительстве Грузии, запланирована личная встреча Ираклия Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По ее итогам лидеры сделают совместное заявление для СМИ.

Стоит отметить, что в грузинскую делегацию вошли первый вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, глава МИД Мака Бочоришвили, министр сельского хозяйства Давит Сонгулашвили и руководитель Минкультуры Тинатин Рухадзе, а также глава администрации грузинского правительства Леван Жоржолиани.

Связи Азербайджана и Грузии

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о традициях и актуальном состоянии экономических отношений Азербайджана и Грузии.

"Баку позитивно оценивает уровень развития экономических контактов с Тбилиси. Мы являемся стратегическими партнерами, и объем наших взаимосвязей в экономике требует регулярного проведения межправительственных встреч", - прежде всего сказал он.

"В частности, время от времени возникает необходимость дополнительно либерализовать таможенные правила для облегчения грузоперевозок через азербайджано-грузинскую границу и совершенствовать законодательную базу взаимной торговли. Через наши страны проходит транспортный коридор, действует железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс", что тоже создает постоянную повестку для контактов", - сообщил Эмин Гарибли.

"Грузия как экономический партнер стратегически важна Азербайджану в связи с тем, что через ее территорию мы экспортируем нефть и газ в Турцию и Евросоюз. Однако и во многих других сферах экономики, начиная с сельского хозяйства и туризма и заканчивая промышленностью, у нас имеются тесные связи и кооперация предприятий", - отметил экономист.

"Мы вместе модернизируем сегодняшнюю транспортную инфраструктуру региона, вводим новые цифровые технологии для ее функционирования. Во многих случаях именно азербайджанские компании являются спонсором транспортных путей в Грузии, поэтому и для Грузии Азербайджан очень важен как постоянный источник инвестиций и экономических преференций", - заключил Эмин Гарибли.