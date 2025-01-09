Вестник Кавказа

Грузия и Азербайджан договорятся по экономике

Елизавета Перелыгина, Андрей Петров
Грузия и Азербайджан договорятся по экономике
© Фото: сайт президента Азербайджана
Премьер-министр Грузии завтра приедет в Азербайджан. В рамках визита Ираклий Кобахидзе примет участие в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, рассказали в грузинском правительстве.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в пятницу прибудет с визитом в Азербайджан, рассказали в пресс-службе Кабмина.

В его программу входит заседание азербайджано-грузинской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Оно пройдет под руководством премьеров Азербайджана Али Асадова и Грузии Ираклия Кобахидзе. Участниками заседания станут члены правительств обеих стран.

Кроме того, как сообщили в правительстве Грузии, запланирована личная встреча Ираклия Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По ее итогам лидеры сделают совместное заявление для СМИ.

Стоит отметить, что в грузинскую делегацию вошли первый вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, глава МИД Мака Бочоришвили, министр сельского хозяйства Давит Сонгулашвили и руководитель Минкультуры Тинатин Рухадзе, а также глава администрации грузинского правительства Леван Жоржолиани.

Связи Азербайджана и Грузии

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о традициях и актуальном состоянии экономических отношений Азербайджана и Грузии.

"Баку позитивно оценивает уровень развития экономических контактов с Тбилиси. Мы являемся стратегическими партнерами, и объем наших взаимосвязей в экономике требует регулярного проведения межправительственных встреч", - прежде всего сказал он.

"В частности, время от времени возникает необходимость дополнительно либерализовать таможенные правила для облегчения грузоперевозок через азербайджано-грузинскую границу и совершенствовать законодательную базу взаимной торговли. Через наши страны проходит транспортный коридор, действует железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс", что тоже создает постоянную повестку для контактов", - сообщил Эмин Гарибли.

"Грузия как экономический партнер стратегически важна Азербайджану в связи с тем, что через ее территорию мы экспортируем нефть и газ в Турцию и Евросоюз. Однако и во многих других сферах экономики, начиная с сельского хозяйства и туризма и заканчивая промышленностью, у нас имеются тесные связи и кооперация предприятий", - отметил экономист.

"Мы вместе модернизируем сегодняшнюю транспортную инфраструктуру региона, вводим новые цифровые технологии для ее функционирования. Во многих случаях именно азербайджанские компании являются спонсором транспортных путей в Грузии, поэтому и для Грузии Азербайджан очень важен как постоянный источник инвестиций и экономических преференций", - заключил Эмин Гарибли.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку принимает юбилейное заседание глав таможенных служб ОТГ

Баку принимает юбилейное заседание глав таможенных служб ОТГ

Глава МИД Грузии впервые отправится в Азербайджан

Глава МИД Грузии впервые отправится в Азербайджан

СК России назначил экспертизу в связи с авиакатастрофой с самолетом AZAL

СК России назначил экспертизу в связи с авиакатастрофой с самолетом AZAL

Счетные палаты России и Азербайджана обсудили сотрудничество

Счетные палаты России и Азербайджана обсудили сотрудничество

Два игрока сборной Азербайджана по мини-футболу попали в сборную Европы 2024 года

Два игрока сборной Азербайджана по мини-футболу попали в сборную Европы 2024 года

Экспорт газа из Азербайджана в Европу вырос за прошлый год

Экспорт газа из Азербайджана в Европу вырос за прошлый год

Азербайджанский &quot;Туран&quot; усилится бразильским нападающим

Азербайджанский "Туран" усилится бразильским нападающим

Москва высоко оценила развитие связей с Баку

Москва высоко оценила развитие связей с Баку

Аэропорт в Баку накрыл мощный туман

Аэропорт в Баку накрыл мощный туман

Зачем Пашинян объявил о вступлении Армении в ЕС?

Зачем Пашинян объявил о вступлении Армении в ЕС?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы