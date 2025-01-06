Глава МИД Грузии впервые отправится в Азербайджан

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили сегодня отправится в первый официальный визит в Азербайджан. В программу визита входит встреча с ее азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Официальный визит главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Азербайджан стартует сегодня – он будет первым для нее на этом посту, рассказали в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении уточнили, что в Баку состоятся переговоры Маки Бочоришвили с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Они пройдут как в узком, так и в расширенном составе. По их итогам запланирована совместная пресс-конференция дипломатов.

Кроме того, Бочоришвили посетит Аллею шехидов и возложит венок к Вечному огню.