Парламентские выборы в Грузии 2024 невозможно было фальсифицировать – Генпрокуратура

Грузинская Генеральная прокуратура отчиталась по расследованию десятков уголовных дел, возбужденных по фактам возможных фальсификаций на выборах в парламент, которые прошли 26 октября 2024 года.

Генпрокуратура Грузии предварительно установила, что подделать итоги парламентских выборов 2024 было невозможно, поскольку одни и те же избиратели технически не могли проголосовать несколько раз, рассказали в пресс-службе ведомства.

В общей сложности было открыто полсотни уголовных дел. На данный момент проведено порядка 800 следственных действий, опрошено около 400 свидетелей.

"Проведенные следственные эксперименты и опросы принимающих в них участие международных экспертов исключили теоретическую возможность повторного или многократного голосования одного избирателя как на разных участках, так и на одном"

– Генпрокуратура

Кроме того, была проверена версия о некачественной жидкости, которая наносится на палец избирателя при регистрации и проверяется на избирательном участке. Ее подвергли химической экспертизе, проверили также и ультрафиолетовые лампы, под которыми она становится видна. Оказалось, что жидкость не стирается в течение половины суток, не влияет на нее и мытье рук.

Помимо прочего, были опрошены лица, сообщившие о фальсификациях. Часть их них вообще отказались сотрудничать со следствием, остальные заявили, что будут говорить только в суде. Большинство тех, с кем удалось поговорить, не смогли предоставить конкретных доказательств, а сообщали о фальсификациях, основываясь на словах других людей или даже публикациях в СМИ.