В Батуми совершено нападение на экс-премьера Грузии Гахарию

Георгий Гахария стал объектом нападения неизвестных в Батуми. Политик получил травму головы, но покинул больницу.
Экс-премьер Грузии и лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария подвергся нападению в Батуми, передают грузинские СМИ.
Отмечается, что нападение произошло в отеле "Шератон". Политика атаковали несколько неизвестных.
Пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением мозга и травмой носа. Одна Гахария не задержался в медицинском учреждении, выразив желание оставить клинику.
Правоохранители Грузии начали расследование инцидента. Мотивы и обстоятельства нападения устанавливаются.