Вестник Кавказа

В Батуми совершено нападение на экс-премьера Грузии Гахарию

Георгий Гахария
© Фото: Сайт правительства Грузии
Георгий Гахария стал объектом нападения неизвестных в Батуми. Политик получил травму головы, но покинул больницу.

Экс-премьер Грузии и лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария подвергся нападению в Батуми, передают грузинские СМИ. 

Отмечается, что нападение произошло в отеле "Шератон". Политика атаковали несколько неизвестных. 

Пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением мозга и травмой носа. Одна Гахария не задержался в медицинском учреждении, выразив желание оставить клинику.  

Правоохранители Грузии начали расследование инцидента. Мотивы и обстоятельства нападения устанавливаются.

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