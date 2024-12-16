Вестник Кавказа

Партия Гахария откололась от грузинской оппозиции

Партия Гахария откололась от грузинской оппозиции
© Фото: сайт партии “За Грузию“
Партия «За Грузию», основателем которой стал экс-премьер Георгий Гахария, не поддержала призыв других оппозиционных лидеров к армии. В их обращении говорилось о необходимости армии встать на сторону протестующих.

Партия бывшего премьер-министра и главы МВД Грузии Георгия Гахария отказалась поддержать радикальные призывы других оппозиционных лидеров, рассказала член партии Анна Бучукури.

Ранее лидеры «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе и «Коалиции перемен» Зураб Джапаридзе обратились к армии и призвали противостоять текущему правительству и отказаться от участия в инаугурации нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, что пройдет 29 декабря.

«Наша команда категорически отмежевывается от любых радикальных призывов или решений, включая подобные заявления. Так было всегда и будет в будущем»

- Анна Бучукури

Напомним, что партия «За Грузию» Георгия Гахария последней присоединилась к «Грузинской хартии», которую инициировала президент страны Саломе Зурабишвили. В ней содержались действия оппозиции после ее возможной победы на выборах в парламент.

Также после оглашения итогов парламентских выборов, что состоялись 26 октября, партия их не признала, однако отказалась от протестов вместе с другими оппозиционными партиями и передала, что выйдет на улицы только с простыми людьми.

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