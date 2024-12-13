Вестник Кавказа

Оппозиция в Грузии скоро смирится со своей судьбой – премьер

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Премьер Грузии отметил, что на ежедневные акции протеста приходит все меньше людей. Грузинская оппозиция обанкротилась и скоро смирится с судьбой.

В Тбилиси более трех недель продолжаются протестные акции, накануне оппозиция вышла на 23-й митинг у здания парламенте. При этом в правительстве уверены, что вскоре оппозиция примет свою судьбу.

"Сегодня на проспекте Руставели собирается 800 человек. Это еще одно подтверждение тому, что оппозиция обанкротилась, ей нечего сказать, в том числе и о выборах. Я думаю, что оппозиция очень скоро смирится со своей судьбой и в феврале, возможно, войдет в парламент"

– премьер-министр Ираклий Кобахидзе

В парламент Грузии по итогу выборов от 26 октября прошли четыре оппозиционные партии, однако по сей день они отказываются входить в парламент и не признают итоги выборов.

Протесты в Грузии связаны с требованиями проведения новых выборов - оппозиция считает, что результаты были фальсифицированы, а также с решением Тбилиси отказаться на четыре года от переговоров о евроинтеграции.

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