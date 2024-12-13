Протесты в Тбилиси: оппозиция снова вышла на улицы

Протестные акции в Грузии продолжаются уже 23 дня. Сегодня сторонники оппозиции снова митингуют в центре Тбилиси.
Около парламента в грузинской столице стартовала новая протестная акция. Проспект Руставели закрыт для движения.
Как и ранее, большую часть демонстрантов составляют участники шествий, стянувшиеся к центру Тбилиси из разных уголков города.
Акция проходит спокойно. За безопасностью следят сотрудники МВД, рассказали в издании ТАСС.
Из-за чего проходят протесты в Грузии?
Акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии стартовали после слов премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о временной остановке евроинтеграции на 4 года. Митингующие требуют не только возвращения Грузии на путь вступления в Евросоюз, но и проведения новых выборов в парламент, которые, по их мнению, не имеют легитимной силы.