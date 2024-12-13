Протестующие в Тбилиси отказались разговаривать с властями Грузии

В центре Тбилиси прошла очередная акция протеста. Требования митингующих не изменились. В стране третий день находится генсек Совета Европы.

В Тбилиси ночью завершилась очередная протестная акция против грузинского руководства, в ней принимали участие несколько сот митингующих.

Протестующий продолжали требовать назначения новых парламентских выборов и освобождения свыше 30 задержанных граждан, против которых заведены уголовные дела.

Как отметили в "Интерфакс", у ежедневных протестов возле здания парламента по-прежнему отсутствуют конкретные лидеры, трибуна, а также выступления.

Помимо этого, участники акции отказываются от предложения грузинского премьера Ираклия Кобхаидзе приступить к диалогу между сторонами. Они об этом прямо говорят журналистам.

Митингующие заявляют, что им не о чем разговаривать с "нелегитимным руководством", и утверждают, что протесты будут проходить даже в новогоднюю ночь.

Стоит добавить, что в грузинской столице третий день находится генсек Совета Европы Ален Берсе. Он встретился с властями Грузии, оппозицией, НПО и СМИ.