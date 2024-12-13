В Грузии стартовала 22-я акция протеста

В Грузии уже три недели не прекращаются протесты оппозиции. Сегодня в центре Тбилиси собралось больше людей, чем в последние дни. Митинг проходит в предновогодней атмосфере.

Акции протеста в Тбилиси ежедневно проходят вот уже три недели. Сегодня 22-й день протестов.

К вечеру 19 декабря в центре грузинской столицы вновь, уже традиционно, собралась оппозиция. Протестующие выступают за евроинтерграцию, критикуют правительство и его последние решения, в том числе заморозку переговоров с ЕС.

Проспекте Руставели перекрыт и выглядит более многолюдным, чем в предыдущие дни. Кроме того, сегодня в Тбилиси не так холодно, как несколько дней назад.

Несколько дней назад в Тбилиси появилась новогодняя иллюминация, была включена елка - так что сегодня протесты окружены атмосферой скорого праздника.

Отметим, что Грузия готовится к Новому году, в эту субботу 21 декабря в Тбилиси начнет работать Новогодняя деревня.