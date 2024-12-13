Новогодняя деревня в Тбилиси заработает 21 декабря

Уже в эту субботу, 21 декабря, начнет работать Новогодняя деревня в центре Тбилиси. Ее открытие отложили из-за протестов.
Новогодняя деревня в Тбилиси откроется 21 декабря и продлится до 7 января, заявил мэр города Каха Каладзе.
Праздничные мероприятия пройдут на площади Орбелиани, в парке Дедаэна и у Дома юстиции.
«Новогодние пространства будут культурными, спортивными, детскими, разнообразными тематическими мероприятиями и концертами. Здесь будут декорации/инсталляции, елки, детские выставочные павильоны, зоны отдыха, а также кинотеатр под открытым небом с новогодней программой»
- Каха Каладзе
Ранее Новогодняя деревня должна была открыться 13 января, однако из-за протестов ее открытие пришлось перенести.