Вестник Кавказа

Новогодняя деревня в Тбилиси заработает 21 декабря

Тбилиси перед Новым 2025 годом
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Уже в эту субботу, 21 декабря, начнет работать Новогодняя деревня в центре Тбилиси. Ее открытие отложили из-за протестов.

Новогодняя деревня в Тбилиси откроется 21 декабря и продлится до 7 января, заявил мэр города Каха Каладзе.

Праздничные мероприятия пройдут на площади Орбелиани, в парке Дедаэна и у Дома юстиции.

«Новогодние пространства будут культурными, спортивными, детскими, разнообразными тематическими мероприятиями и концертами. Здесь будут декорации/инсталляции, елки, детские выставочные павильоны, зоны отдыха, а также кинотеатр под открытым небом с новогодней программой»

- Каха Каладзе

Ранее Новогодняя деревня должна была открыться 13 января, однако из-за протестов ее открытие пришлось перенести.

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