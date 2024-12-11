Как Тбилиси готовится к Новому году на фоне протестов?

Улицы Тбилиси начали преображаться с приближением Нового года 2025, несмотря на продолжающиеся протесты. Корреспондент «Вестника Кавказа» рассказал, как продвигается подготовка города к празднику.

Городские власти продолжают украшать Тбилиси к Новому году и обустраивать главную праздничную локацию в городе – «Новогоднюю деревню» на площади Орбелиани.

Как передает корреспондент «Вестника Кавказе», на прилегающих к площади улицах уже установлены каркасы палаток, где расположатся предприниматели с праздничными товарами и вкусной едой. Видно, что окончательно работы еще не завершены: около палаток лежат стройматериалы и провода.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

В «Новогодней деревне» появился красочный паровоз, работы на котором также почти завершены. Перед ним традиционно установили пластиковую елку.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, на фасадах ближайших домов развесили иллюминацию, которую обещают зажечь в ближайшее время.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обещал, что «Новогодняя деревня» заработает еще 13 декабря, однако из-за продолжающихся протестов и близости локации к парламенту ее открытие пришлось отложить. Городские власти столкнулись еще с одной проблемой при организации «Новогодней деревни». Свыше 20 предпринимателей, что должны были принять участие в мероприятии, не захотели быть причастными к празднику и поддержали протестующих. Тем не менее, судя по тому, как идут работы, деревня может заработать в ближайшие дни.

Протесты также отложили зажжение иллюминации в Тбилиси. Она установлена по всему городу, однако еще не освещает улицы и фасады зданий. На сегодняшнем выступлении Каха Каладзе заявил, что ее могут зажечь уже сегодня вечером.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"