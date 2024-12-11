Вестник Кавказа

Елку перед парламентом в Тбилиси зажгут сегодня

Ёлка у здания парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Мэр Тбилиси Каха Каладзе принял решение зажечь огни на главной елке города сегодня вечером без торжественной церемонии. Отмену мероприятия он объяснил «провокациями радикалов».

Огни на главной елке Тбилиси, что стоит перед парламентом, зажгут сегодня вечером, однако праздничной церемонии не будет, передал глава города Каха Каладзе.

"Провокации радикалов" стали причиной отмены мероприятия, отметил градоначальник столицы Грузии. Вместе с елкой должны зажечь и городскую иллюминацию.

Ранее огни на елке должны были зажечь в прошедшую субботу, 14 декабря. В этот день в Грузии проходили президентские выборы, из-за которых перед парламентом собрались протестующие. Со слов, Кахи Каладзе они начали бросать камни и другие твердые предметы в сторону сцены, где должен был пройти концерт. По этой причине мероприятие пришлось перенести.

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