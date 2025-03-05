Вестник Кавказа

Пашинян будет искать замену главе МВД

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Арпине Саркисян покинет пост главы армянского МВД. Она возглавила министерство осенью прошлого года.

В Армении будет новый глава МВД. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Арпине Саркисян, возглавляющая МВД в настоящее время, ждет ребенка. В скором времени она уйдет в декрет, поэтому премьер-министру республики Николу Пашиняну предстоит найти ей замену.

Напомним, Саркисян стала главой министерства осенью 2024 года. До этого времени пост министра занимал Ваге Казарян, а она была его заместителем.

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