Границы Армении стали пересекать незаконно в два раза чаще

Генпрокуратура Армении сообщила о значительном росте случаев незаконного пересечения границы республики. В том году было выявлено целых 160 таких случаев.

В Армении зафиксировали существенный рост случаев незаконного пересечения границы. Об этом сказано в отчете Генпрокуратуры РА за прошлый год.

Согласно статистике, в 2023 году было выявлено 78 таких случаев, а в прошлом году – 160. Таким образом, люди стали незаконно пересекать границы республики в два раза чаще (на 105,1% больше.

При этом в ведомстве отметили, что в том году было зафиксировано всего 15 преступлений, которые связаны с организацией незаконной миграции. Это на 9 случаев меньше, чем годом ранее.

Напомним, на прошлой неделе представители России и Армении провели встречу в онлайн-формате, в ходе которой поговорили на тему нелегальной миграции.