Вестник Кавказа

Вопросы нелегальной миграции обсудили МВД России и Армении

Вопросы нелегальной миграции обсудили МВД России и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители МВД РФ и Армении провели встречу в онлайн-формате. Стороны поговорили на тему нелегальной миграции.

Состоялась онлайн-встреча работников миграционных служб МВД России и Армении. Об этом информирует пресс-служба миграции и гражданства армянского МВД.

Центральной темой переговоров стала нелегальная миграция. В частности, обсуждались вопросы незаконного пребывания мигрантов на территории двух стран. Речь шла как о гражданах Армении, находящихся на российской территории, так и о россиянах, которые постоянно проживают в республике Южного Кавказа.

Участники встречи договорились о продолжении обсуждений.

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