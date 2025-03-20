Вопросы нелегальной миграции обсудили МВД России и Армении

Представители МВД РФ и Армении провели встречу в онлайн-формате. Стороны поговорили на тему нелегальной миграции.
Состоялась онлайн-встреча работников миграционных служб МВД России и Армении. Об этом информирует пресс-служба миграции и гражданства армянского МВД.
Центральной темой переговоров стала нелегальная миграция. В частности, обсуждались вопросы незаконного пребывания мигрантов на территории двух стран. Речь шла как о гражданах Армении, находящихся на российской территории, так и о россиянах, которые постоянно проживают в республике Южного Кавказа.
Участники встречи договорились о продолжении обсуждений.