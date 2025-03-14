Вестник Кавказа

Развитие отношений обсудили главы МИД России и Армении

Развитие отношений обсудили главы МИД России и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского МИД пообщался в понедельник по телефону с армянским коллегой. Стороны поговорили о двусторонней повестке, а также затронули ряд важных международных тем.

В понедельник, 24 марта, глава МИД России провел телефонный разговор с коллегой из Армении. Об этом информируют на своих сайтах оба министерства.

В ходе беседы Сергей Лавров и Арарат Мирзоян поговорили об актуальных направлениях двусторонней повестки. В частности, была отмечена важность контактов между Москвой и Ереваном на различных уровнях.

Кроме того, министры коснулись вопросов, связанных с региональной и международной повесткой.

"Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов"

– МИД РФ

Помимо этого, собеседники обсудили политические консультации, которые провели на той неделе министерства двух стран.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мирзоян поздравил Лаврова с днем рождения

Мирзоян поздравил Лаврова с днем рождения

Вопросы вещания российских телеканалов обсудят Россия и Армения

Вопросы вещания российских телеканалов обсудят Россия и Армения

Песков: Россия готова развивать отношения с Арменией

Песков: Россия готова развивать отношения с Арменией

Разморозка требует времени – Мария Захарова об Армении в ОДКБ

Разморозка требует времени – Мария Захарова об Армении в ОДКБ

Мария Захарова: мы приветствуем визиты лидеров Азербайджана и Армении в Москву на 9 мая

Мария Захарова: мы приветствуем визиты лидеров Азербайджана и Армении в Москву на 9 мая

Отношения между Азербайджаном и Арменией: состоится ли возвращение к норме?

Отношения между Азербайджаном и Арменией: состоится ли возвращение к норме?

Россия возобновила подачу газа в Армению

Россия возобновила подачу газа в Армению

Москва: трехсторонняя рабочая группа с Баку и Ереваном не закрывалась

Москва: трехсторонняя рабочая группа с Баку и Ереваном не закрывалась

В Москву приедет глава Минэкономики Армении

В Москву приедет глава Минэкономики Армении

Площадку для контактов Баку и Еревана по нормализации предложила Москва

Площадку для контактов Баку и Еревана по нормализации предложила Москва

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы