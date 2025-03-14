Развитие отношений обсудили главы МИД России и Армении

В понедельник, 24 марта, глава МИД России провел телефонный разговор с коллегой из Армении. Об этом информируют на своих сайтах оба министерства.
В ходе беседы Сергей Лавров и Арарат Мирзоян поговорили об актуальных направлениях двусторонней повестки. В частности, была отмечена важность контактов между Москвой и Ереваном на различных уровнях.
Кроме того, министры коснулись вопросов, связанных с региональной и международной повесткой.
"Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов"
– МИД РФ
Помимо этого, собеседники обсудили политические консультации, которые провели на той неделе министерства двух стран.