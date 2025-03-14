Развитие отношений обсудили главы МИД России и Армении

Глава российского МИД пообщался в понедельник по телефону с армянским коллегой. Стороны поговорили о двусторонней повестке, а также затронули ряд важных международных тем.

В понедельник, 24 марта, глава МИД России провел телефонный разговор с коллегой из Армении. Об этом информируют на своих сайтах оба министерства.

В ходе беседы Сергей Лавров и Арарат Мирзоян поговорили об актуальных направлениях двусторонней повестки. В частности, была отмечена важность контактов между Москвой и Ереваном на различных уровнях.

Кроме того, министры коснулись вопросов, связанных с региональной и международной повесткой.

"Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов"

– МИД РФ

Помимо этого, собеседники обсудили политические консультации, которые провели на той неделе министерства двух стран.