Вестник Кавказа

Мирзоян поздравил Лаврова с днем рождения

Мирзоян поздравил Лаврова с днем рождения
© Фото: МИД Армении
Главы МИД РФ и Армении переговорили по телефону. В течение беседы Арарат Мирзоян поздравил Лаврова с днем рождения.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поговорил по телефону с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым сегодня, передал армянский политик в своих социальных сетях.

"В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым затронули предстоящие мероприятия в рамках нашего двустороннего политического диалога"

- Арарат Мирзоян

Кроме того, он рассказал, что поздравил Сергея Лаврова с днем рождения.

Напомним, что ранее Арарат Мирзоян пригласил Сергея Лаврова в Ереван. Также прорабатывается вопрос визита в Армению главы Совфеда Валентины Матвиенко.

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