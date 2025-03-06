Главы МИД РФ и Армении переговорили по телефону. В течение беседы Арарат Мирзоян поздравил Лаврова с днем рождения.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поговорил по телефону с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым сегодня, передал армянский политик в своих социальных сетях.
"В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым затронули предстоящие мероприятия в рамках нашего двустороннего политического диалога"
- Арарат Мирзоян
Кроме того, он рассказал, что поздравил Сергея Лаврова с днем рождения.
Напомним, что ранее Арарат Мирзоян пригласил Сергея Лаврова в Ереван. Также прорабатывается вопрос визита в Армению главы Совфеда Валентины Матвиенко.