Вестник Кавказа

Песков: Россия готова развивать отношения с Арменией

Песков: Россия готова развивать отношения с Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская сторона считает Армению дружественной страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва готова по мере возможностей развивать отношения с Ереваном.

Армения является дружественной России страной, такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение газеты "Паст" о поручении армянским госучреждениям максимально активизировать контакты с российскими коллегами, так, чтобы нормализовать отношения между странами.

"Мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений. Готовы всемерно их развивать"

– Песков

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Армения входит в число дружественных для РФ стран: Россию и Армению, по его словам, объединяют двусторонние связи, исторические и культурные аспекты, а также совместное участие в ЕАЭС.

"Отношения между РФ и Арменией не прерывались и не могут прерваться"

– Песков

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