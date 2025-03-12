Вестник Кавказа

Разморозка требует времени – Мария Захарова об Армении в ОДКБ

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Мария Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ. По словам официального спикера МИД РФ, это решение властей страны не идет на пользу обороноспособности республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о позиции Еревана по ОДКБ, который заморозил членство в организации.  

"Что касается обязательств России в отношении Армении в рамках ОДКБ и в двустороннем формате, они все в силе. Все это прекрасно знают. В то же время, заморозка самим же Ереваном своего членства в ОДКБ, думаю, не способствует укреплению безопасности Армении, что тоже очевидно... Я как хозяйка рачительная, которая любит готовить, хочу вам сказать, что разморозка требует времени"

– Мария Захарова 

Напомним, что в решение заморозить членство в ОДКБ было принято премьером Армении Николом Пашиняном в прошлом году. Ереван прекратил платить взносы, а также отправлять представителей на учения и официальные мероприятия.

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