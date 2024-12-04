Вестник Кавказа

Мэрию Еревана пожурили за вырубку деревьев

Мэрию Еревана пожурили за вырубку деревьев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэрия Еревана нашла ответ на необоснованную вырубку вековых деревьев в центре армянской столицы: чиновники пояснили свои действия тем, что деревья безнадежно больны, и вылечить их уже нельзя.

Власти Еревана претворяют в жизнь программу озеленения, запланированную на текущий 2025 год, и деревья на центральных улицах Еревана вырубаются, чтобы заменить их на новые, молодые и здоровые зеленые насаждения, поведал директор организации "Озеленение и охрана окружающей среды" мэрии города Армен Бегоян.

Поводом для оправданий послужили укоры в адрес мэрии столицы члена Совета старейшин Еревана от фракции "Национальный прогресс", кандидата медицинских наук Кристине Варданян, которая заявила, что деревья в центре города вырубаются без предварительных экспертиз, и это наносит серьезный вред экологическому балансу столицы, передает Sputnik Армения.

"Мы заменяем старые, больные вязы, посаженные еще в 1940–50-х годах. В Ереване их около 100 тыс, вылечить их невозможно. Вместо них высаживаются 15-летние катальпы с толщиной ствола от 25 до 30 см. Эти деревья формируют тень и эффективно очищают воздух от пыли"

- Армен Бегоян

Безусловно, больные деревья нужно менять, но вряд ли это нужно делать в ходе разовой акции, и уж точно – не 100 тыс вязов одновременно, даже если они почти полностью утратили жизнеспособность и не поддаются лечению специальными препаратами.

К тому же нет никаких гарантий того, что высаженные на их месте 10-летние церцисы, завезенные из Италии, приживутся в непростом климате столицы, поэтому тревога жителей Еревана на этот счет вполне обоснована, уверены в Совете старейшин столицы.

Впрочем, как заверил Бегоян, первые положительные изменения от высадки новых деревьев ереванцы смогут заметить уже в этом году. Остается немного подождать.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
550 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На побережье Анапы второй день подряд не выявили следов мазута

На побережье Анапы второй день подряд не выявили следов мазута

Миллион деревьев и кустарников посадят в Кисловодске

Миллион деревьев и кустарников посадят в Кисловодске

Отстрел волков и шакалов стартовал в Абхазии

Отстрел волков и шакалов стартовал в Абхазии

Белый амур спасет от цветения городское озеро в Ессентуках

Белый амур спасет от цветения городское озеро в Ессентуках

В Нахичевани создают геологический парк &quot;Иландаг&quot;

В Нахичевани создают геологический парк "Иландаг"

Озеро реабилитировали в Дагестане

Озеро реабилитировали в Дагестане

В Туапсе оценили экологическую ситуацию после пожара на нефтекомплексе

В Туапсе оценили экологическую ситуацию после пожара на нефтекомплексе

Неизвестные едва не загубили три ясеня в Махачкале

Неизвестные едва не загубили три ясеня в Махачкале

Мэрия Анапы отсудит более 200 млн рублей у владельцев разбившихся танкеров

Мэрия Анапы отсудит более 200 млн рублей у владельцев разбившихся танкеров

Охранную зону создали у горы Голубиной в Ставропольском крае

Охранную зону создали у горы Голубиной в Ставропольском крае

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы