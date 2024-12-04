Мэрию Еревана пожурили за вырубку деревьев

Мэрия Еревана нашла ответ на необоснованную вырубку вековых деревьев в центре армянской столицы: чиновники пояснили свои действия тем, что деревья безнадежно больны, и вылечить их уже нельзя.

Власти Еревана претворяют в жизнь программу озеленения, запланированную на текущий 2025 год, и деревья на центральных улицах Еревана вырубаются, чтобы заменить их на новые, молодые и здоровые зеленые насаждения, поведал директор организации "Озеленение и охрана окружающей среды" мэрии города Армен Бегоян.

Поводом для оправданий послужили укоры в адрес мэрии столицы члена Совета старейшин Еревана от фракции "Национальный прогресс", кандидата медицинских наук Кристине Варданян, которая заявила, что деревья в центре города вырубаются без предварительных экспертиз, и это наносит серьезный вред экологическому балансу столицы, передает Sputnik Армения.

"Мы заменяем старые, больные вязы, посаженные еще в 1940–50-х годах. В Ереване их около 100 тыс, вылечить их невозможно. Вместо них высаживаются 15-летние катальпы с толщиной ствола от 25 до 30 см. Эти деревья формируют тень и эффективно очищают воздух от пыли"

- Армен Бегоян

Безусловно, больные деревья нужно менять, но вряд ли это нужно делать в ходе разовой акции, и уж точно – не 100 тыс вязов одновременно, даже если они почти полностью утратили жизнеспособность и не поддаются лечению специальными препаратами.

К тому же нет никаких гарантий того, что высаженные на их месте 10-летние церцисы, завезенные из Италии, приживутся в непростом климате столицы, поэтому тревога жителей Еревана на этот счет вполне обоснована, уверены в Совете старейшин столицы.

Впрочем, как заверил Бегоян, первые положительные изменения от высадки новых деревьев ереванцы смогут заметить уже в этом году. Остается немного подождать.