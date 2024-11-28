Вестник Кавказа

Мэрия Еревана нашла замену строптивым водителям

Мэрия Еревана нашла замену строптивым водителям
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Еревана нашли способ подавить протест столичных водителей автобусов, заменив их районными кадрами – в ереванском департаменте транспорта проводят массовые увольнения и набирают новых водителей из провинции.

На фоне забастовки водителей и увольнений власти поручили региональным структурам прислать водителей в Ереван, чтобы они сели за руль столичных автобусов, пишет армянская газета "Грапарак".

"Вчера водители автобусов устроили забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения зарплаты. Они сообщили, что городские власти ранее обещали поднять зарплаты водителям после запуска единой билетной системы, но не сделали этого. Вместе с тем водители, ранее работавшие по теневой схеме, надеялись, что совместной забастовкой смогут добиться своей цели. Однако власти приняли ответные меры, некоторых уволили на месте, пытаясь нагнать страх на других и вернуть их на работу, но вопрос так и не решился. Кроме того, вчера появилась информация о том, что на водителей уже "вышли" правоохранители"

- "Грапарак" 

На этом фоне власти впопыхах поручили всем общинным учреждениям и региональным структурам прислать в столицу своих водителей, пишет NEWS.am.

На официальном сайте мэрии Еревана спустя сутки после увольнения десятков сотрудников уже появилось объявление о наборе "штрейкбрехеров".

"Для пополнения подвижного состава ЗАО "Автобусы Еревана" требуются водители с водительским удостоверением категории D"

- мэрия Еревана

Вакансии открыты для обладателей водительских удостоверений необходимой для управления автобусами категории, а обещанная им заработная плата, в зависимости от типа автобуса, составляет от $550 до $1000.

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