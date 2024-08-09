Армянский юмор: над чем шутят и над чем смеются в Армении

Почему армяне смеются над стереотипами?
Национальные стереотипы вульгаризируют представление о людях, тем не менее некоторые их них живучи. В понимании армян, высмеивание стереотипов делает их безобидными. Армяне не обижаются, когда кто-то шутит об их безмерном употреблении кофе или злоупотреблении парфюмерной продукцией. Популярны также шутки этно-территориального характера, высмеивающие элементы повседневности жителей тех или иных городов или областей. Многие герои армянских анекдотов - жители города Апаран, которые славятся своей простой, а жители области Лори - наивностью. Советский актер Фрунзик Мкртчян обрел всесоюзную любовь благодаря двум ролям: карикатурному образу неотесанного горца в фильме «Кавказская пленница» и образу простоватого шофера из Дилижана в кинокомедии «Мимино».
Почему армяне шутят про политику?
В политике «разбираются» все армяне, поэтому лучше темы, чтобы испортить себе вечер в Армении, нельзя придумать. Сложные политические темы лучше всего усваиваются в форме шуточных зарисовок. Так, если нужно раскрыть причину разрозненности этноса, армяне говорят, что Армения - не страна, а офис. Также они любят пошутить об интеллектуальных способностях местных и зарубежных политиков.
Почему армяне шутят на семейные темы?
Темой шуток нередко становятся вопросы воспитания детей или отношения между поколениями. Не менее популярны тема ревности и шутки о намеках и недопонимании в отношениях мужа и жены. Если в семье кто-то любит выпить, то обязательно найдется десяток смешных историй, в происхождении которых не последнюю роль сыграл градус алкоголя. Также армяне всегда умилятся тому, как дети учатся говорить или произносят взрослые выражения.
Почему армяне смеются над западными ценностями?
Армяне стараются не отставать о мировой моды, адаптируя ее веяния на свой лад, однако они скептически относятся к тенденциям, которые прямо противоречат их многовековым традициям. Чтобы не казаться грубыми, армяне прямо не высказывают своего мнения, но могут едко пошутить над тем, что ими не понято на ментальном уровне: добровольная бездетность, легализация однополой любви, гендерная идентичность. Для большинства армян подобное неприемлемо.