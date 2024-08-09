Армянский юмор: над чем шутят и над чем смеются в Армении

Армяне считают себя веселыми людьми, часто разбавляя ежедневное общение шутками и анекдотами. В России хорошо знают комиков-армян, начинавших карьеру в КВН и создавших собственные юмористические проекты. Расскажем, над чем больше всего шутят в Армении и какие темы взывают смех у армян.

Почему армяне смеются над стереотипами?

Национальные стереотипы вульгаризируют представление о людях, тем не менее некоторые их них живучи. В понимании армян, высмеивание стереотипов делает их безобидными. Армяне не обижаются, когда кто-то шутит об их безмерном употреблении кофе или злоупотреблении парфюмерной продукцией. Популярны также шутки этно-территориального характера, высмеивающие элементы повседневности жителей тех или иных городов или областей. Многие герои армянских анекдотов - жители города Апаран, которые славятся своей простой, а жители области Лори - наивностью. Советский актер Фрунзик Мкртчян обрел всесоюзную любовь благодаря двум ролям: карикатурному образу неотесанного горца в фильме «Кавказская пленница» и образу простоватого шофера из Дилижана в кинокомедии «Мимино».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне шутят про политику?

В политике «разбираются» все армяне, поэтому лучше темы, чтобы испортить себе вечер в Армении, нельзя придумать. Сложные политические темы лучше всего усваиваются в форме шуточных зарисовок. Так, если нужно раскрыть причину разрозненности этноса, армяне говорят, что Армения - не страна, а офис. Также они любят пошутить об интеллектуальных способностях местных и зарубежных политиков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне шутят на семейные темы?

Темой шуток нередко становятся вопросы воспитания детей или отношения между поколениями. Не менее популярны тема ревности и шутки о намеках и недопонимании в отношениях мужа и жены. Если в семье кто-то любит выпить, то обязательно найдется десяток смешных историй, в происхождении которых не последнюю роль сыграл градус алкоголя. Также армяне всегда умилятся тому, как дети учатся говорить или произносят взрослые выражения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне смеются над западными ценностями?

Армяне стараются не отставать о мировой моды, адаптируя ее веяния на свой лад, однако они скептически относятся к тенденциям, которые прямо противоречат их многовековым традициям. Чтобы не казаться грубыми, армяне прямо не высказывают своего мнения, но могут едко пошутить над тем, что ими не понято на ментальном уровне: добровольная бездетность, легализация однополой любви, гендерная идентичность. Для большинства армян подобное неприемлемо.