О чем говорят армяне?

У армян крайне популярны мессенджеры и общение по видеосвязи, так как их родственники могут жить в любой стране мира. Расскажем о четырех наиболее популярных темах в общении с армянами, две из которых культовые.

Почему армяне любят говорить о семье?

Семью армяне считают главной ценностью, считая, что если семья большая и сплоченная, то она сильная и богатая. Армянское общество консервативно в этих вопросах, а потому модные европейские течения, наподобие чайлдфри, там неприемлемы. Армяне гордятся большой семьей и с удовольствием рассказывают о ее членах, особенно о детях. Армяне обязательно расспросят вас рассказать о родных и близких, а также всю историю семьи, где кто живет и как поддерживаются контакты. Если вы будете говорить общими фразами, не раскрывая деталей, вас сочтут скрытным. Армяне убеждены, что родные люди обязаны помогать и поддерживать друг друга вопреки всему, а потому по вашему рассказу сделают выводы о вашей добропорядочности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне любят говорить о себе?

Армяне часами могут говорить о себе. Считается, что искренность человека раскрывается в ходе душевных разговоров, когда собеседники делятся фрагментами из настоящего и прошлого. В подобных диалогах армян интересует буквально все: прежняя и нынешняя работа, увлечения, хобби, музыкальные предпочтения… Они убеждены, что за такими разговорами можно оказать или почувствовать поддержку.

В гостях вы непременно узнаете, чем занимается и чем живет армянин, но также должны будете поведать о себе. Изливать душу никто не попросит, но важно быть честным и открытым, поскольку армяне обращают внимание на детали и еле заметные тонкости в повествовании, недолюбливая тех, кто пытается пустить пыль в глаза. Личное знакоместо для армян - поиск ценных контактов, с которыми в будущем можно поддерживать отношения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне любят говорить о еде?

В Армении негласно существует два культа, один из которых еда. Вкусно и сыто поесть в стране любит каждый, а потому и нет строгих требований к фигуре. Мужчина в Армении должен уметь приготовить мясо, рыбу и овощи на углях, а женщина должна знать с десяток рецептов домашней выпечки, чтобы быть готовой к приему гостей. Это требует от армян обмена личным опытом в приготовлении пищи, подборе необходимых ингредиентов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне говорят о любви?

Второй армянский культ - культ женщин. О любви чаще всего говорят мужчины, восхищаясь красотой и талантами своих избранниц, рассказывая о знакомствах, подолгу философствуя об образах прекрасной незнакомки, которую они желают встретить. Редкая национальная песня обходится без строк о любви, а значительный пласт армянской художественной литературы пронизывает тема любовной лирики. Считается, что если человек не может признаться в самых искренних чувствах, то он не состоянии быть искренним перед самим собой. В гостях вас не попросят признаваться кому-либо в любви, однако с удовольствием послушают романтические истории из жизни.