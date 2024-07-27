О чем нельзя говорить в Армении?

Армяне люди коммуникабельные: они стараются расположить к себе собеседника, улыбаясь и избегая резких слов. Однако чтобы наладить контакт с армянами, стоит избегать нескольких тем, обсуждение которых может вызвать ощутимый дискомфорт. Расскажем, о чем не стоит говорить при знакомстве с армянами, чтобы поддержать адекватную беседу.

Почему с армянами нельзя говорить о политике?

В Армении буквально каждый "разбирается" в политике как во внутренней, так и во внешней. Любой взрослый армянин подробно расскажет об ошибках администрации президента США, разложит по полочкам вектор развития России, бесконечно много будет говорить о проблемах армянской дипломатии и том, почему национальная политика никуда не годится. Спорить о политике, не подкрепляя свою позицию никакими фактами или аргументами, армяне могут до потери сил. Причем спор обязательно будет эмоциональным независимо от возраста и пола дискутирующих.

Местное телевидение изобилует политическими ток-шоу, а армянский сегмент интернета переполнен блогерами, транслирующими свою аналитическую оценку текущих мировых событий, а особенно региональных новостей.

Путешествуя по Армении лучше не поднимать вопросы политики: подобный разговор рискует длиться долго, а ваши доводы и аргументы наверняка окажутся неубедительными, поскольку в таких случаях армяне чаще всего остаются при своем мнении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему с армянами нельзя говорить об истории?

Армяне любят говорить о древности своего народа и государственности. При этом сами шутят, что невысокий рост многих армянских мужчин (в среднем 175-180 см) объясняется тем, что армяне по пояс увязли в истории. При этом кто-то действительно хорошо разбирается в истории, а кто-от знает ее в лучшем случае на уровне школьной програмсы, но все вместе твердо уверены в героическом прошлом народа. Армяне с удовольствием будут говорить об истории, но только в том случае, если она как-то связана с местом их проживания либо рождения. Во остальных случаях, собеседник предпочтет уйти от разговора.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему с армянами нельзя говорить о религии?

Армения чрезвычайно религиозная страна, а тема религии напрямую связана с историей народа. В речи армян можно часто услышать устойчивые словесные обороты, благодарящие Бога или наполненные благодатными пожеланиями в адрес родных, близких и друзей. Однако тема религии в бытовом общении в значительной мере табуирована, так как армяне убеждены, что она относится к сугубо личному пространству. Многие обыватели не вдаются в подробности догматов армянского христианства, а потому не готовы подолгу говорить о нем, а также стараясь не сравнивать его с другими мировыми религиями. В Армении стоит воздержаться от тем, связанных с вероисповеданием, поскольку подобный разговор может быть воспринят как интимный, и собеседнику посоветуют поговорить на эти темы со священнослужителями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему с армянами нельзя говорить о деньгах?

К деньгам в Армении отношение потребительское. Их принято тратить, причем если речь идет о крупных покупках или праздниках, то щедро. Армяне любят покупать одежду, духи, бытовую технику, но говорить о деньгах не принято, в особенности спрашивать друг у друга о доходах и заработке. Если собеседник станет использовать фразы, свидетельствующее о его достатке, то такое поведение сочтут вычурным. Если же человек начнет говорить о своем бедственном положении, то решат, что он прибедняется. В понимании армян, о достатке человека говорит его внешний вид и его траты, а потому говорить о деньгах нет смысла. Зато в Армении любят обсуждать всевозможные совместные проекты и бизнес, который может принести доход.