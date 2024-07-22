Из-за чего над вами будут смеяться в Армении?

Некоторые особенности жизни в Армении удивляют туристов. Расскажем о том, чего не встретишь в Армении, какие принятые в Европе вещи неприемлемы для армянского менталитета и чего вы не должны делать, чтобы вас не подняли на смех.

Не катайтесь на велосипедисте

В Армении нет велодорожек. Увидеть взрослого велосипедиста в стране почти невозможно. Велосипед, в понимании армян, - атрибут детства или сугубо спортинвентарь. Взрослый мужчина никогда, ни при каких обстоятельствах не сядет на велосипед, чтобы добираться на работу, в магазин или куда-нибудь еще по мелочи. Взрослый армянин на велосипеде может вызвать смех.

Армяне учат сыновей водить автомобиль с 16 лет, поскольку статус взрослого человека определяется, в том числе, наличием автомобиля. Кроме того, чем раньше сын или дочь сядут за руль, тем раньше им можно будет давать поручения, требующие поездок.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристы в Армении могут воспользоваться услугами аренды велотранспорта или купить велосипед в спортивном магазине, но уступать дорогу таким участникам движения никто не будет.

Не носите портфели и сумки

Портфель в Армении воспринимается исключительно как школьная принадлежность. С ним не ходят на работу. Увидеть взрослого армянина с портфелем не удастся, а армянку тем более.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужских сумок также нет в обиходе современных армян. Они носят небольшие барсетки, реже - кейсы для документов. В понимании армян, сумка - сугубо женский атрибут, а потому мужчина с сумкой вызывает смех. Правда, есть исключение, которое касается студентов – они хотят с шопперами.

Платите за женщин

В Армении мужчина всегда платит за женщину в ресторане или кафе. Считается дурным тоном, если кавалер предложит разделить счет. В Европе подобное отношение может быть воспринято как оскорбление, но не в Армении.

Если женщина сама предложит раздельную оплату, то этим она оскорбит армянина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские женщины в присутствии мужчин никогда не платят за заказанные ими блюда, причем не важно, это рандеву или вечер в кругу друзей. Мужчина должен оплатить счет и проводить девушку до дома (или хотя бы оплатить ей такси).

В Евросоюзе, куда так стремится Армения, такие традиции признаны консервативными, устаревшими и унижающими достоинство женщин. Однако в армянском менталитете это своего рода маркер мужчины, способного брать на себя ответственность.