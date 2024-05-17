Чего нельзя делать в Армении?

Побывавшие в Армении туристы отмечает легкость в общении с местными жителями, многие из которых знают русский язык. Однако в Армении сформирован свой менталитет, особенности которого необходимо учитывать. Расскажем о некоторых тонкостях в общении с армянами: чего стоит избегать в целях предотвращения неловких или даже конфликтных ситуаций.

Сквернословить в общественных местах

Армения - страна консервативная, и употребление крепких выражений допустимо там в крайне редких случаях, исключительно в кругу близких людей. Мужчины в Армении темпераментны, поэтому спор может вестись на высоких тонах, но редко сопровождается прямыми оскорблениями. Ругательство может быть расценено как акт агрессии и повлечь самые неприятные последствия. Сквернословие недопустимо даже в шутливой форме в присутствии женщин и детей. В Армении вам никто не запретит спорить, повышать голос в эмоционально напряженной атмосфере, однако в любой ситуации важно не переходить на личности и воздерживаться от обсценной лексики. Реакция может последовать как со стороны оскорбленного лица, так и со стороны тех, кто стал невольным свидетелем словесной перепалки.

Оскорблять чувства верующих

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армении религиозная страна. Несмотря на атеистическое советское прошлое, в республике крайне ревностно относятся к вопросам вероисповедания, утверждая, что армянское христианство старейшее. Отношение к исламу в Армении также уважительное, поэтому в стране часто можно встретить туристов из Ирана, Сирии и других стран. Поскольку религия относится к области частного, духовного пространства, армяне крайне неохотно идут на разговоры о вере и не воспринимают всерьез тех, кто позволяет говорить о ней в неформальной обстановке, либо не всерьез. В Армении нет закона, защищающего чувства верующих, однако любая попытка провести оскорбительную акцию или выходку в стенах храма может быть жестко пресечена самими прихожанами. В Армении не принято подчеркнуто заявлять о своих религиозных взглядах, в том числе атеистических. Подобное поведение может быть воспринято как популистское, поскольку в армянском обществе на бытовом уровне религия не выходит за рамки семьи.

Злоупотреблять алкоголем

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении очень любят выпить. Редкое застолье длится менее 5 часов, но злоупотребление алкоголем неприемлемо. Дома или в ресторане к алкоголю обязательно будет предложен гарнир и закуски. Слишком много пьющего больше никогда не позовут за стол. Выпить для армян значит хорошо провести время, не создав никому проблем или дискомфорта. Поэтому для культуры пития, которой придерживаются в Армении, важно не то, сколько человек может выпить спиртного, а то, как он себя держит, употребив его.

Вызывающе одеваться

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летом в Армении очень жарко, но там не принято носить в общественных местах купальники, короткие шорты или кофты с большими вырезами. Это касается как мужчин, так и женщин. Исключением могут быть лишь дети. Считается, что взрослый мужчина не может оголять ноги, демонстрируя растительность. Поэтому даже в самый жаркий день мужчины в Армении предпочитают надевать тонкие брюки и футболки. Женщины отдают предпочтение светлым платьям. Жесткого дресс-кода в общественных местах нет, потому туристы вольны одеваться по своему усмотрению, но излишнее открытая одежда непременно привлечет к себе внимание местных, вызвав улыбку или насмешку.