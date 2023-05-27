Чего нельзя делать в Таиланде: неочевидные запреты для туристов

Таиланд остается одним из самых популярных зарубежных направлений у российских туристов, однако не все путешественники знают, что в этой стране есть как официальные, так и негласные правила, которым обязаны следовать жители и гости Таиланда. Расскажем, что туристам нельзя делать в Таиланде в 2024 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каждой стране существуют свои правила этикета, применимые как к туристам, так и к местным жителям. В этом году турпоток из России в Таиланд продолжает расти: российских туристов манят красивые пляжи, теплое море и вкусные фрукты. Но поскольку Таиланд - это буддийская страна Юго-Восточной Азии со множеством традиций, чтобы не произвести плохое впечатление или ненароком не нарушить закон, следует следовать ряду правил.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего следует избегать во время посещения Таиланда?

Не проявляйте неуважение к тайской монархии

Неуважение к королевской семье в Таиланде - серьезное правонарушение, влекущее серьезные юридические последствия. Любые оскорбительные комментарии, действия или жесты в отношении короля и членов его семьи строго запрещены. Совершение этого уголовного преступления грозит 15 годами тюремного заключения. В том числе не стоит публиковать что-то подобное в социальных сетях. Под это же правило попадает и запрет наступать на тайские деньги, ведь на них изображено лицо короля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не выбрасывайте мусор на улицах

Мусорить в Таиланде - серьезное правонарушение, за которое штрафуют. В стране есть определенные проблемы с утилизацией мусора и власти не хотят их усугублять. Правительство Таиланда периодически проводит кампании по борьбе с пластиковыми отходами и другим мусором, повышая штрафы или даже угрожая посетителям парка присылать оставленный ими мусор по почте. В разных городах суммы штрафа варьируются, но как минимум нескольких тысяч рублей лишиться можно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не используйте дроны без регистрации

Желающие поснимать красивые видео и фотографии с помощью дронов и квадрокоптеров в Таиланде, должны соблюсти несколько правил: зарегистрировать свои устройства в телекоммуникационном комитете, купить страховку, а также получить лицензию на полеты в Управлении гражданской авиации Таиланда. При этом полеты дронов запрещены вблизи аэропортов, больших скоплений людей и правительственных зданий. Штраф за невыполнение условий может достигать до 100 тысяч бат (почти 250 тысяч рублей) и до 5 лет тюрьмы.

Воздержитесь от проявлений чувств на публике

Такие проявления любви и привязанности как поцелуи и объятия в общественных местах в Таиланде не одобряют. Законом это не запрещено, но недовольство окружающих это вызвать может. Держаться за руки туристам на публике допустимо. Рукопожатия в качестве приветствия здесь также не распространены.

Не трогайте чужие головы

Также в Таиланде считается неуважительным и неуместным касаться головы чужого человека. Голова считается здесь самой священной частью тела, и прикосновение к ней нарушает социальные нормы страны. В том числе не стоит трогать головы местных детей.

Не игнорируйте дресс-код

В тех случаях, если туристы не находятся на одном из тайских пляжей или курорте, одеваться следует не в топы, мини-юбки и шорты, а более скромно. Особенно это касается храмов и других священных мест. Подходящим вариантом будут брюки или длинная юбка, накидка с длинными рукавами.

Не прикасайтесь к монахам

Монахи - это одни из самых уважаемых людей в Таиланде. С ним стоит избегать физического контакта, даже пожертвования не стоит им передавать напрямую. Особенно строгое правило в отношении женщин, им категорически нельзя прикасаться к монахам. Монахам не разрешается даже сидеть рядом с женщинами в общественном транспорте.

Не указывайте пальцем и ногами

В Таиланде указывать на что-то пальцем или ногами не просто невежливо, но даже оскорбительно. В Таиланде ступни считаются самой грязной частью тела, поэтому указывать ими считается признаком неуважения, показывать на что-то указательным пальцем менее оскорбительно, но все же невежливо. Вместо этого, следует использовать ладонь полностью или подбородок.

Не проявляйте неуважение к Будде

Большая часть населения Таиланда исповедует буддизм. Ступни всегда должны быть направлены в сторону от Будды, и при фотографировании нельзя касаться статуи или имитировать позу Будды. Опять же нельзя указывать на Будду указательным пальцем или ногой. Запрещается вывозить религиозные статуэтки выше 15 см.

В Таиланде также запрещено:

вождение без водительских прав;

курение и употребление алкоголя в общественных местах;

ввозить электронные сигареты, кальян и вейпы (можно ввести один блок обычных сигарет, а алкоголя - не более 1 литра);

азартные игры;

кормление морских рыб.

Что нельзя вывозить из Таиланда?

дуриан (остальные фрукты можно вывозить не более 5 кг на человека, также необходимо ознакомиться с правилами выбранной авиакомпании);

песок с пляжей, землю, ракушки, кораллы, необработанные драгоценные камни;

изделия из слоновой кости и черепашьего панциря;

материалы религиозного характера и изображения с флагом Таиланда.