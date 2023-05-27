Что нельзя делать в Турции туристам

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Турции - классический выбор туристов не только в летние месяцы, но и круглый год. Хотя туризм для Турции - одна из важнейших отраслей экономики, а туристам и отдыхающим в там рады всегда, есть определенные требования, которых стоит придерживаться, чтобы не получить штраф или не попасть в тюрьму.

Ходить без документов

В Турции нужно всегда носить с собой документ, удостоверяющий личность, поскольку полицейские уполномочены проводить спонтанные проверки, особенно в местах большого скопления людей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курить

Курение в Турции запрещено (или кране нежелательно) во всех помещениях, в том числе в кафе, ресторанах, отелях, барах, а также в садах и больницах. Нельзя курить в местах, где проводятся общественные мероприятия: культурные, спортивные и прочие.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тюрьма за наркотики

Наркотики в Турции строго запрещены. Употребление, хранение и перевозка запрещенных веществ может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 24 лет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя фотографировать в Турции

Любые военные и государственные учреждения. Если вам очень хочется сделать памятную фотографию у какого-либо здания, которое не является явным туристическим объектом, спросите разрешения у дежурного офицера.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оскорбления

В Турции нельзя оскорблять граждан страны, национальный флаг, а также портить валюту. Запрет касается также публикации уничижительных записей в соцсетях. Нарочно портить валюту тоже запрещено. За такое нарушение предусмотрен тюремный срок от полугода до трех лет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Антиквариат - чувствительный вопрос

Хранение, продажа и экспорт ценных вещей грозит сроком от 5 до 12 лет. Штраф также предусмотрен. В некоторых магазинах исторические вещицы приобрести можно, тем не менее важно сначала узнать, разрешено ли их вывозить из страны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как одеваться в мечети

Женщинам нужно заходить в мечеть с покрытой головой и одежде с длинным рукавом и прикрывающей ноги как минимум до колена. Мужчины могут заходить в мечеть в Турции в футболках и рубашках с коротким рукавом, но ногах обязательно должны быть брюки.