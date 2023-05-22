Опубликовано: 11:57, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мевлют Чавушоглу сообщил, что власти не намерены полностью запрещать продажу недвижимости представителям иностранных государств. С позицией полного запрета ранее выступал Кемаль Кылычдароглу.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не собирается полностью запрещать гражданам зарубежных государств приобретать недвижимость в Турции.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу предлагал полностью запретить в стране продажу жилья иностранцам до стабилизации ситуации на рынке.

Чавушоглу подчеркнул, что подобных планов у турецкого руководства нет, так как запретами проблему не решить. Тем не менее, отметил он, будут приняты некоторые коррективы.

Глава МИД сообщил о необходимости увеличения предложения на рынке и предоставления нуждающимся людям социального жилья. Кроме того, он напомнил о правиле, когда в случае превышения доли мигрантов в 30% от населения какого-либо района вид на жительство получить не получится.