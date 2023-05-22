Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не собирается полностью запрещать гражданам зарубежных государств приобретать недвижимость в Турции.
Ранее оппозиционный кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу предлагал полностью запретить в стране продажу жилья иностранцам до стабилизации ситуации на рынке.
Чавушоглу подчеркнул, что подобных планов у турецкого руководства нет, так как запретами проблему не решить. Тем не менее, отметил он, будут приняты некоторые коррективы.
Глава МИД сообщил о необходимости увеличения предложения на рынке и предоставления нуждающимся людям социального жилья. Кроме того, он напомнил о правиле, когда в случае превышения доли мигрантов в 30% от населения какого-либо района вид на жительство получить не получится.