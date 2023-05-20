С февраля Турцию покинули 80 тыс граждан Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар опроверг сегодня публикуемые оппозицией фейки о массовых переходах сирийских беженцев на турецкие земли и подчеркнул, что Анкара активно работает над возвращением граждан Сирии на родину.
Прежде всего он обратил внимание, что кадры переходов границы сняты не на турецко-сирийских рубежах, а на границе между другими государствами, в первую очередь между Афганистаном и Ираном либо Пакистаном.
Хулуси Акар заверил, что турецко-сирийские рубежи укреплены и охраняются по высшему разряду – переход в Турцию там попросту невозможен из-за колючей проволоки, широких ям, стен, датчиков и постоянного военного наблюдения.
Министр уточнил, что турецкие военные за 5 лет пресекли свыше 3 млн попыток проникнуть из Сирии в Турцию. За семилетний срок из Турции в Сирию выехало порядка 1 млн сирийских граждан, не в последнюю очередь благодаря тому, как турецкие власти благоустраивают сирийский север.
В завершение речи Хулуси Акар рассказал, что за 3,5 месяца на родину из Турции вернулись 80 тыс граждан Сирии.