С февраля Турцию покинули 80 тыс граждан Сирии

Опубликовано: 20:58, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За семь лет из Турции на родину возвратились порядка 1 млн граждан Сирии, только за последние 3,5 месяца число вернувшихся беженцев составило около 80 тыс человек – об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, опровергнув утверждения, что власти допускают массовый переход сирийцев на турецкие земли.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар опроверг сегодня публикуемые оппозицией фейки о массовых переходах сирийских беженцев на турецкие земли и подчеркнул, что Анкара активно работает над возвращением граждан Сирии на родину.

Прежде всего он обратил внимание, что кадры переходов границы сняты не на турецко-сирийских рубежах, а на границе между другими государствами, в первую очередь между Афганистаном и Ираном либо Пакистаном.

Хулуси Акар заверил, что турецко-сирийские рубежи укреплены и охраняются по высшему разряду – переход в Турцию там попросту невозможен из-за колючей проволоки, широких ям, стен, датчиков и постоянного военного наблюдения.

Министр уточнил, что турецкие военные за 5 лет пресекли свыше 3 млн попыток проникнуть из Сирии в Турцию. За семилетний срок из Турции в Сирию выехало порядка 1 млн сирийских граждан, не в последнюю очередь благодаря тому, как турецкие власти благоустраивают сирийский север.

В завершение речи Хулуси Акар рассказал, что за 3,5 месяца на родину из Турции вернулись 80 тыс граждан Сирии.