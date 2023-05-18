Кылычдароглу намерен выслать из Турции всех беженцев

Опубликовано: 14:05, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кандидат в президенты Турции заявил о намерении выслать из страны всех беженцев. По его словам, они наносят вред экономике страны.

В случае прихода к власти единый кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу вышлет из страны всех беженцев. Соответствующее заявление политик сделал в ходе пресс-конференции в Анкаре.

"В случае избрания я отправлю назад всех беженцев, так как если они останутся, в Турцию хлынут свыше 10 млн новых переселенцев"

– Кемаль Кылычдароглу

По его словам, в настоящее время на территории Турции находится уже около 10 млн беженцев.

Оппозиционер отметил, что в том, случае, если беженцы останутся, то национальная валюта обрушится, а доллар вырастет до 30 лир.