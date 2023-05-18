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Кылычдароглу намерен выслать из Турции всех беженцев

Кылычдароглу намерен выслать из Турции всех беженцев
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кандидат в президенты Турции заявил о намерении выслать из страны всех беженцев. По его словам, они наносят вред экономике страны.

В случае прихода к власти единый кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу вышлет из страны всех беженцев.  Соответствующее заявление политик сделал в ходе пресс-конференции в Анкаре.

"В случае избрания я отправлю назад всех беженцев, так как если они останутся, в Турцию хлынут свыше 10 млн новых переселенцев"

– Кемаль Кылычдароглу

По его словам, в настоящее время на территории Турции находится уже около 10 млн беженцев.

Оппозиционер отметил, что в том, случае, если беженцы останутся, то национальная валюта обрушится, а доллар вырастет до 30 лир.

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