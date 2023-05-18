Кылычдароглу намерен выслать из Турции всех беженцев

Кандидат в президенты Турции заявил о намерении выслать из страны всех беженцев. По его словам, они наносят вред экономике страны.
В случае прихода к власти единый кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу вышлет из страны всех беженцев. Соответствующее заявление политик сделал в ходе пресс-конференции в Анкаре.
"В случае избрания я отправлю назад всех беженцев, так как если они останутся, в Турцию хлынут свыше 10 млн новых переселенцев"
– Кемаль Кылычдароглу
По его словам, в настоящее время на территории Турции находится уже около 10 млн беженцев.
Оппозиционер отметил, что в том, случае, если беженцы останутся, то национальная валюта обрушится, а доллар вырастет до 30 лир.