Ереванские водители не вывели на маршруты городские автобусы

Водители городских автобусных маршрутов в Ереване сегодня объявили забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы, однако мэрия армянской столицы не оценила их требования.

На дорогах в Ереване сегодня утром было непривычно пустынно - водители ЗАО "Ереванский автобус" объявили забастовку и во вторник утром не вышли на работу, а значит и не вывели на маршруты свой транспорт.

В городе наступил транспортный коллапс – ереванцы подолгу ждали транспорт на остановках, а потом добирались на работу на такси и попутках. Требования водителей были просты – пересмотреть условия их труда и поднять заработную плату, и мэрия заверила, что там в курсе проблемы и скоро ее представители выступят с заявлением, передает Sputnik Армения.

Спустя некоторое время мэрия Еревана выполнила свое обещание, заявив: в отношении водителей столичного транспорта вскоре могут завести уголовные дела, так как они устроили забастовку без предварительного уведомления, поставив граждан перед фактом, что привело к транспортному катаклизму.

"Сообщаем, что действиям водителей будет дана оценка в рамках трудового законодательства, мы также обратимся в компетентные органы с целью дать им уголовно-правовую оценку"

- пресс-секретарь мэрии Айк Костанян

Несмотря на то, что периодически поднимаемые водителями вопросы рабочего характера решаются, значительная часть водителей время от времени выдвигает нелогичные требования, содержание элементы шантажа, отметил он, напомнив, что водители автобусов за 15 дней работы получают от $550 до $1 тыс с вычетом налогов, а трудовые условия постепенно будут улучшаться.