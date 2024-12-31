Вестник Кавказа

Квантовое будущее: в Росатоме заявили о большой потребности в кадрах для новой отрасли

Квантовое будущее: в Росатоме заявили о большой потребности в кадрах для новой отрасли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Росатоме рассказали о запросе на большое количество кадров для работы в квантовых проектах. В ближайшие годы корпорации потребуется не менее тысячи специалистов.

Для реализации перспективных квантовых проектов Росатому в ближайшие 5-10 лет потребуется порядка тысячи специалистов, об этом рассказал глава по развитию бизнеса ООО "СП "Квант" (предприятие Росатома) Ярослав Борисов.

В прошлом году в компании проработали полтора десятка проектов с применением квантовых вычислений, многообещающие результаты получены по четырем таким проектам. В 2025 году в Росатоме прорабатывают еще около десяти подобных проектов.

"Для себя мы видим, я бы даже сказал, сейчас в некоторой степени консервативную амбицию - в 2030 году реализовывать хотя бы по одному проекту пилотному в каждом дивизионе Росатома. Это где-то порядка 30 проектов"

– Ярослав Борисов

Минимальная потребность в кадрах для квантовых проектов составит 200 человек, для формирования отрасли потребность будет в разы выше - по крайней мере 1000 человек.

"Если мы говорим о том, что у нас амбиция не только реализовывать проекты внедрения в рамках атомной отрасли, но и амбиции создавать рынок и формировать индустрию, мы понимаем, что 200 человек нужно сразу умножать на 5, на 10"

– Ярослав Борисов

По его словам, для новой отрасли в ближайшие 5-10 лет потребуется более тысячи специалистов, которые будут работать в проектах, использующих квантовые вычисления.

"Мы хотим сформировать в атомной отрасли компетенции по практическому применению квантовых вычислений, которыми мы потом будем готовы делиться с РФ и, возможно, с дружескими нами юрисдикциями"

– Ярослав Борисов

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