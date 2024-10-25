Росатом может построить в Иране еще одну АЭС

Переговоры о строительстве на территории Ирана еще одной атомной электростанции проводит Росатом. Место строительства новой АЭС пока не выбрано.

Вопрос о строительстве в Иране еще одной АЭС обсуждают госкорпорация "Росатом" и иранское руководство.

"Мы видим активную позицию правительства Ирана по тому, чтобы и дальше двигаться вперед. Мы со своей стороны ускоряем эту работу и ведем еще одни масштабные переговоры о следующей площадке развития атомной энергетики в Иране"

– гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев

По его словам, место, где появится новая станция, пока определено примерно. Сроки строительства будут напрямую зависеть от Тегерана.

"Здесь, как вы понимаете, мы можем двигаться только с той скоростью, которую определяет сам заказчик - правительство"

– Алексей Лихачев

Атомная станция "Бушер" окончательно будет запущена в Иране в 2027 году.