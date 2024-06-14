Вестник Кавказа

Вторую турецкую АЭС будет строить Росатом

Вторую турецкую АЭС будет строить Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" сегодня получила предложение от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возглавить строительство второй АЭС в турецком Синопе.

Российский государственный холдинг "Росатом", объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли, получил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложение построить вторую АЭС в Турции на площадке "Синоп", сообщил в интервью телеканалу RT глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Это предложение, которое нам сделал президент Турции господин Эрдоган. Он разговаривал об этом с президентом России Владимиром Путиным. И мы сейчас ведем на правительственном уровне консультации о возможном расширении нашего присутствия в Турции, на площадке "Синоп", которая находится на Черном море"

- Алексей Лихачев

Напомним, ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что считает российскую корпорацию "Росатом" лучшим из кандидатов на строительство второй турецкой АЭС. Это компания, которая уже инвестировала в Турцию и накопила опыт. Это главная причина, почему она заинтересована в строительстве новой АЭС, Росатом лучше других, - пояснил министр.

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