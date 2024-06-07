Вестник Кавказа

Турция вероятностью 90% отдаст проект новой АЭС России

Турция вероятностью 90% отдаст проект новой АЭС России
© Фото: сайт АЭС “Аккую“
В Госдуме заявили, что в Турции может появиться еще одна АЭС, которая будет построена корпорацией "Росатом" в Синопе, так как у России нет конкурентов в этом вопросе.

Проект новой атомной электростанции в турецком Синопе с вероятностью 90% будет принадлежать российской госкорпорации "Росатом". С таким заявлением выступил глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в ходе своего визита в Турцию.

Он отметил, что власти республики планируют в следующем году определиться с выбором компании, которая будет реализовывать проект нового энергетического объекта.

"Турецкая сторона будет принимать окончательное решение, и думаю, в течение следующего года оно будет принято. Я бы сказал, что на 90% уверен, что это будет российский проект, принимая во внимание наше конкурентное преимущество"

– Павел Завальный

По словам чиновника, "Росатом" имеет высокую конкурентную способность для того, чтобы построить еще одну АЭС в Турции. В частности, компания уже имеет опыт строительства подобных объектов на территории республики, а также может предложить оптимальную стоимость реализации проекта.

"Да, Турция планирует строить еще две большие атомные станции. Российская сторона хочет принять участие в строительстве АЭС в Синопе. У Росатома есть свои конкурентные преимущества. Во-первых, это опыт строительства АЭС "Аккую". Второе - лучшие в мире реакторы. Также эта станция будет 100% локализована Россией и Турцией. И самое важное - это стоимость"

– Павел Завальный

Как сообщил Завальный, в Синопе планируется возвести два реактора, мощность каждого из них будет составлять порядка 1250 МВт. Он отметил, что предполагается схема создания АЭС 50/50, при этом инвестиции будут привлекаться совместно.

Также власти республики рассматривают предложения от компаний из Китая и Южной Кореи.

 

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1340 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путину раскрыли стоимость АЭС &quot;Аккую&quot;

Путину раскрыли стоимость АЭС "Аккую"

Мария Захарова: Россия с уважением относится к стремлению Турции в БРИКС

Мария Захарова: Россия с уважением относится к стремлению Турции в БРИКС

Путин принял главу МИД Турции в Москве

Путин принял главу МИД Турции в Москве

Лавров и Фидан сверили часы в БРИКС

Лавров и Фидан сверили часы в БРИКС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы