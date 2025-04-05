Вестник Кавказа

Путин обсудил энергетику с Токаевым

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
© Фото: сайт Кремля
Президент РФ пообщался в четверг по телефону с казахстанским коллегой. В центре внимания двух лидеров были вопросы взаимодействия в энергетике.

В четверг, 17 апреля, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону. Об этом сказано на сайте Кремля.

Одной из тем, которые обсуждали лидеры двух стран, стало сотрудничество в энергетической сфере.

Кроме того, глава российского государства рассказал казахстанскому коллеге о ходе диалога между РФ и США.

"Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев"

– пресс-служба Кремля

Напомним, в том году лидеры двух стран встречались шесть раз. Последняя их встреча прошла в ноябре в Астане.
Ранее сообщалось, что Токаев планирует совершить визит в Россию ближайшей осенью. Работа по его организации уже ведется.

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