Путин обсудил энергетику с Токаевым

В четверг, 17 апреля, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону. Об этом сказано на сайте Кремля.
Одной из тем, которые обсуждали лидеры двух стран, стало сотрудничество в энергетической сфере.
Кроме того, глава российского государства рассказал казахстанскому коллеге о ходе диалога между РФ и США.
"Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев"
– пресс-служба Кремля
Напомним, в том году лидеры двух стран встречались шесть раз. Последняя их встреча прошла в ноябре в Астане.
Ранее сообщалось, что Токаев планирует совершить визит в Россию ближайшей осенью. Работа по его организации уже ведется.