Россия поможет Казахстану построить новые ТЭЦ

В министерстве энергетики Казахстана сегодня прошла встреча представителей ведомства и российской делегации, возглавляемой вице-премьером Александром Новаком – стороны обсуждали строительство новых ТЭЦ и транзит российской нефти.

В Астане сегодня прошла рабочая встреча советника президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Магзума Мирзагалиева и министра энергетики страны Ерлана Аккенженова с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, сообщили в Минэнерго РК.

"Затронуты ключевые факторы и вызовы их реализации, включая вопросы финансового обеспечения на приемлемых условиях. Стороны обменялись мнениями по технологическим решениям в угольной генерации"

- Минэнерго Казахстана

Основными темами встречи представителей двух стран стали проекты строительства новых теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), модернизация энергетической инфраструктуры Казахстана, а также координация работы в рамках ОПЕК+ и сотрудничество в сферах электроэнергетики, передает Sputnik Казахстан.

Говоря об участии России в строительстве трех новых ТЭЦ в Казахстане, стороны определились с регионами их возведения и ориентировочной мощностью: так, в Кокшетау будет построена станция мощностью 248 МВт, в Семее и Усть-Каменогорске – по 360 МВт.

Также участники встречи рассмотрели ключевые вопросы сотрудничества в энергетической сфере - расширение транзитного потенциала казахстанских нефте- и газопроводов, газификацию северных и восточных регионов Казахстана, участие компаний двух стран в совместных нефтегазовых проектах, а также совместную работу в области мирного атома.