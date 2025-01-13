Вестник Кавказа

Россия и Казахстан подтвердили дату первого старта с космодрома "Байтерек"

Россия и Казахстан подтвердили дату первого старта с космодрома "Байтерек"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый испытательный запуск космической ракеты-носителя с нового казахстанского космического комплекса "Байтерек" пройдет уже в декабре, вопрос согласовали главы МИД России и Казахстана Мурат Нуртлеу и Сергей Лавров.

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым подтвердил, первый испытательный запуск носителя "Союз-5" с нового стартового комплекса "Байтерек" на казахстанском космодроме Байконур пройдет, как и планировалось, в декабре текущего 2025 года.

"Мы с нетерпением ожидаем старта на комплексе "Байтерек". Запуск первого испытательного носителя "Союз-5" запланирован уже в декабре. Надеемся, что у нас сроки будут выдержаны"

- Мурат Нуртлеу

Напомним, ранее о том, что запуск в космос новой российской ракеты "Союз-5", космического корабля среднего класса, который сможет выводить на низкую круговую орбиту до 17 т полезной нагрузки, может состояться в декабре 2025 года на казахстанском стартовом комплексе "Байтерек", по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане заявил президент РФ Владимир Путин. На то время в реализации проекта были некоторые задержки в изготовлении технологического оборудования, но их обещали вскоре устранить.

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