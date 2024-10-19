Вестник Кавказа

Ракета "Союз-5" полетит с "Байтерека" в декабре 2025 года

Ракета "Союз-5" полетит с "Байтерека" в декабре 2025 года
© Фото: Telegram-канал госкорпорации “Роскосмос“
Россия и Казахстан готовят первый пуск космической ракеты среднего класса "Союз-5" в декабре будущего 2025 года, он пройдет с нового стартового комплекса "Байтерек" на казахстанском космодроме Байконур.

Первый космический запуск новой ракеты среднего класса "Союз-5" может пройти в декабре 2025 года на казахстанском стартовом комплексе "Байтерек", накануне заявил по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане президент РФ Владимир Путин.

"Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и Аэрокосмическому комитету министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана ("Казкосмос") обеспечить проведение летных испытаний РН "Союз-5" в декабре 2025 года с КРК "Байтерек" в соответствии с Комплексным план-графиком создания КРК "Союз-5" и КРК "Байтерек"

- протокол российско-казахстанской межправкомиссии по космодрому Байконур

Сейчас ведутся разработка конструкторской и эксплуатационной документации и изготовление технологического оборудования ракеты "Союз-5", есть некоторые задержки, но вскоре они будут устранены, заверили в комиссии.

Напомним, новая ракета "Союз-5" – российский космический корабль среднего класса, который сможет выводить на низкую круговую орбиту до 17 т полезной нагрузки. Ее пуски будут проходить на Байконуре с нового стартового комплекса "Байтерек".

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