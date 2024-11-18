Россия и Казахстан намерены нарастить товарооборот до $30 млрд

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Москва и Астана намерены довести товарооборот до $30 млрд. Он отметил, что сохраняются позитивные тенденции в сфере инвестиций.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что торговля между Россией и Казахстаном неуклонно растет и имеет хорошие возможности.

Он отметил, что в ближайшее время обе страны могут довести товарооборот до $30 млрд. Глава государства также сказал о позитивных тенденциях в сфере инвестиций.

Токаев сообщил, что Москва и Астана реализовали более 90 проектов с общим объемом инвестиций свыше $18 млрд. По его словам, это позволило создать более 22 тыс новых рабочих мест.

"В повестке находятся еще 49 проектов с объемом инвестиций порядка 29,5 млрд долларов с потенциалом создания более 20 тысяч рабочих мест"

- Касым-Жомарт Токаев