Казахстан добился впечатляющих результатов – Путин

Владимир Путин заявил, что Казахстан – надежный союзник России. Он подчеркнул, что страна добилась впечатляющих результатов.

Российский президент Владимир Путин на встрече с Касым-Жомартом Токаевым назвал Казахстан – стратегическим партнером и надежным союзником России.

Глава государства отметил, что у сторон есть желание искать ответы на появляющиеся вопросы и находить их. Он добавил, что ответы находятся.

Лидер страны подчеркнул, что не знает ни одного вопроса, который не был решен. Путин заявил, что при таком настрое Россия и Казахстан будут добиваться больших успехов.

Далее президент оценил работу властей Казахстана, сказав, что республика под руководством Касым-Жомарта Токаева добивается впечатляющих результатов.

Глава государства сообщил, что, несмотря на все сложности, взаимодействие Москвы и Астаны расширяется и становится более интересным и взаимовыгодным.

"Мы говорили не только о промышленности, о финансах, но завтра ещё поговорим о такой важнейшей на сегодняшний день составляющей, как безопасность, – уже в рамках ОДКБ"

- Владимир Путин

В заключение Путин выразил уверенность, что подписание подготовленных документов укрепят нормативную базу и станут хорошей основой для дальнейшего движения.