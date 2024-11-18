Вестник Кавказа

Казахстан был и остается союзником России – Токаев

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным. Глава республики заявил, что Казахстан был и остается надежным союзником России.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который прибыл в Астану с государственным визитом.

Перед началом переговоров Путина и Токаева состоялась церемония официальной встречи президента РФ. Оба лидера прибыли на черном лимузине Aurus.

В большом зале резиденции президента Казахстана глав государств встречала рота почетного караула и оркестр. Путин и Токаев поприветствовали членом делегации.

Помимо этого, в честь визита российского лидера военный оркестр исполнил гимны двух государств, после чего главы стран отправились на переговоры.

Руководитель республики назвал приезд главы российского государства очень важным событием. Он отметил, что отношения стран прочно опираются на партнерство и союзничество.

Токаев подчеркнул, что в это непростое время Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России. Об этом он также указал в статье для сайта "Известия".

Президент заявил, что прочитал статью российского лидера в "Казахстанской правде" и добавил, что руководители стран подробно изложили подходы к развитию сотрудничества.

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