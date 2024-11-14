Вестник Кавказа

Путин начинает визит в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана
Российский лидер прилетел в столицу Казахстана. В рамках визита, который продлится два дня, он встретится с лидером республики и поучаствует в заседании СКБ ОДКБ.

В среду, 27 ноября, президент России прибыл в Казахстан. Об этом сказано на сайте Кремля.

В ходе визита Владимир Путин пообщается с казахстанским коллегой. После переговоров он вместе с Касым-Жомартом Токаевым сделает заявление для прессы.

Ожидается, что центральной темой встречи двух президентов станет развитие взаимодействия между странами.

"Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России – в СНГ и БРИКС"

– пресс-служба Кремля

На завтра у главы российского государства запланировано участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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